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التنمية المحلية تتابع تطوير كورنيش المراغة في سوهاج

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التنمية المحلية تتابع تطوير كورنيش المراغة في سوهاج التنمية المحلية تتابع تطوير كورنيش المراغة في سوهاج

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تابعت وزارة التنمية المحلية، أعمال تطوير كورنيش المراغة بمحافظة سوهاج والذى تكلف أكثر من 6 ملايين جنيه، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأهمية متابعة المشروعات المنفذة لخدمة أهالي الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، لتطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال التنفيذ، والإلتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة الجدول الزمني للانتهاء من جميع المشروعات وفقا للمواعيد المحددة.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تفقد اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة المراغة، أعمال التطوير الجارية لكورنيش النيل بالمدينة، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و230 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعي للأهالي والمواطنين بجميع مراكز المحافظة.

استمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن عملية التطوير والإحلال والتجديد، والتي تشمل إنشاء ممشى سياحي بطول 575 مترا، بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، وتطوير الكورنيش بتكلفة 2 مليون و30 ألف جنيه، حيث يتم إنشاء سور فاصل بالحجر الفرعوني للكورنيش، وأعمال تركيب الانترلوك والبرجولات، بالإضافة إلى تدبيش جانب النهر بداية من مرسي العبارات وصولاً إلى مدرسة مصطفى كامل الإعدادية.

المصرى اليوم

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