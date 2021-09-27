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إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا

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إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا إصابة ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا

جى بي سي نيوز  :- يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا.

وظهرت على سمو الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد ، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جداً.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمان، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علماً أن نتائج فحوصات جلالتيهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.

ويتمنى الديوان الملكي الهاشمي الشفاء العاجل لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.

جي بي سي نيوز

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