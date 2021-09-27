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«الإسكان»: 20 مليون م3 حجم المياه المنتجة من محطات المعالجة يوميا ()

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«الإسكان»: 20 مليون م3 حجم المياه المنتجة من محطات المعالجة يوميا (فيديو) «الإسكان»: 20 مليون م3 حجم المياه المنتجة من محطات المعالجة يوميا ()

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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تعد الأكبر من نوعها بالعالم، كون إنتاجها يصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميا.

وأشار إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تستهدف زراعة ما يقرب من نصف مليون فدان بسيناء، لافتا إلى أن موسوعة جينيس منحت 3 شهادات، كون المحطة الأكبر بالعالم.

وشدد إسماعيل على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وإعادة استخدامها، لافتا إلى وصول حجم المياه المنتجة يوميا من محطات المعالجة إلى 20 مليون متر مكعب.

وكشف عن وجود 480 محطة معالجة في مصر، مؤكدا أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على معالجة المياه، وهو ما يستدعي ترشيد الاستهلاك.

المصرى اليوم

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