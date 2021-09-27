أخبار عاجلة

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء -
الحاجة رئيسية تبرعت بمنزل و480 ألف جنيه لإقامة مشروعات لخدمة أهالى بنى سويف -
حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة -
ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية -
محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور) -
«عماد خليل» يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب -
«النواب» يوافق على تعديلات «ذوى الاعاقة» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
بسبب الإجازة .. «الأطباء» تعلن توقف العمل بالنقابة -
شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة» -
«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري: الغضروف لا ينزلق مرة واحدة إلا في حالات الإصابة

Print
استشاري: الغضروف لا ينزلق مرة واحدة إلا في حالات الإصابة استشاري: الغضروف لا ينزلق مرة واحدة إلا في حالات الإصابة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد إبراهيم رشيد، أستاذ جراحة العمود الفقري بجامعة عين شمس، إن العمود الفقري عبارة عن مبنى مكون من 33 فقرة، ويقع ما بين كل فقرة والأخرى الغضروف أو الجسر للربط ما بين الفقرات، ولمنع احتكاك، والمساعدة على الحركة، وهو بمثابة معجزة من الله عز وجل.

وتابع «رشيد»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن الغضروف في البداية يكون مشابه للجيلي، ثم يتحول مع السن إلى مادة مماثلة للعجينة بعد الـ25 عامًا، وفي هذه المرحلة قد يتعرض الإنسان للانزلاق الغضروفي.

ولفت إلى أن الغضروف لا ينزلق مرة واحدة إلا في حالات الإصابة، ويتعرض للنتوء ويلمس الأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بالألم في الرقبة أو الظهر، أو الشعور بألم في اليدين، وفي حال إهمال علاج هذا الأمر وتناول المسكن يحدث الانزلاق الغضروفي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين

رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين

حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا

«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا»

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا»