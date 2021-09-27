استشاري: الغضروف لا ينزلق مرة واحدة إلا في حالات الإصابة

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قال الدكتور محمد إبراهيم رشيد، أستاذ جراحة العمود الفقري بجامعة عين شمس، إن العمود الفقري عبارة عن مبنى مكون من 33 فقرة، ويقع ما بين كل فقرة والأخرى الغضروف أو الجسر للربط ما بين الفقرات، ولمنع احتكاك، والمساعدة على الحركة، وهو بمثابة معجزة من الله عز وجل.

وتابع «رشيد»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن الغضروف في البداية يكون مشابه للجيلي، ثم يتحول مع السن إلى مادة مماثلة للعجينة بعد الـ25 عامًا، وفي هذه المرحلة قد يتعرض الإنسان للانزلاق الغضروفي.

ولفت إلى أن الغضروف لا ينزلق مرة واحدة إلا في حالات الإصابة، ويتعرض للنتوء ويلمس الأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بالألم في الرقبة أو الظهر، أو الشعور بألم في اليدين، وفي حال إهمال علاج هذا الأمر وتناول المسكن يحدث الانزلاق الغضروفي.