أخبار عاجلة

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء -
الحاجة رئيسية تبرعت بمنزل و480 ألف جنيه لإقامة مشروعات لخدمة أهالى بنى سويف -
حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة -
ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية -
محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور) -
«عماد خليل» يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب -
«النواب» يوافق على تعديلات «ذوى الاعاقة» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
بسبب الإجازة .. «الأطباء» تعلن توقف العمل بالنقابة -
شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة» -
«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رسالة أبناء شبوة الامارات العربية بالتدخل العاجل لمساعدتهم لردع مليشيات الحوثي

Print
رسالة أبناء شبوة الامارات العربية بالتدخل العاجل لمساعدتهم لردع مليشيات الحوثي رسالة أبناء شبوة الامارات العربية بالتدخل العاجل لمساعدتهم لردع مليشيات الحوثي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد عدد من الناشطين والمثقفين والأكاديميين والمشايخ والوجهاء والأعيان من أبناء محافظة شبوة تحالف الإمارات بالتدخل السريع والعاجل لمساعدتهم لردع مليشيات الحوثي الإرهابية التي سمح لها الإخوان بالتوغل بالمحافظة غدراً.

وأكدوا، بحسب مداد نيوز، في رسالة تم توجيهها إلى الجهات المعنية في قيادة التحالف الإماراتي وذيلوها بأسمائهم مؤكدين أن أبناء شبوة جميعهم سيكونون مشاريع شهداء في سبيل تطهير أرضهم من رجس هذه المليشيات الغازية بكل شقيها وكل من تعاون معهم.

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من يهمهم الأمر في قيادة قوات التحالف الإماراتي. المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا شك انكم تتابعون الاحداث المتسارعة الجارية في شبوة وتساقط الجبهات هناك بطريقة دراماتيكية مسرحية هزلية مخجلة ومفضوحة تبين التخادم والتنسيق المشترك بين مليشات الحوثي الغازية ومليشيات حزب الإصلاح اليمني فرع تنظيم الإخوان العالمي الإرهابي والتي تحتكر جبهات المواجهة مع الحوثي وتمنع أبناء شبوة من الاشتراك في الدفاع عن أرضهم وعرضهم وبتنسيق وتواطؤ ودعم مباشر من دول وقوى اقليمية.

وعليه فإننا نناشدكم ومن خلالكم نناشد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وقوات مسلحة للتدخل السريع والعاجل لوقف هذه المهزلة وهذه التمثيلية التي تستهتر بشبوة واهلها وتضحيات ابنائها وهي لا تستهدف شبوة وحدها بقدر ما تستهدف المشروع الجنوبي والمشروع العربي في الجنوب وفي المنطقة بشكل عام.

ونؤكد لكم ان كل ابناء شبوة سيكونون معكم وتحت قيادتكم مشاريع شهداء في سبيل تطهير ارضهم والدفاع عن عرضهم من هذه المليشيات المتخادمة والغازية لارضهم اليوم هي وكل من يدعمها أو يقف معها في الاقليم وخارجه.

ثقتنا كبيرة في الله ثم في الاشقاء في الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة وقوات مسلحة في ان تلبوا نداءنا واستغاثتنا كما عهدناكم في كل مرة ناصرين للحق ومغيثين لنا ولكل مظلوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين

رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين

حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ

«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا

«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا»

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور هشام السيد المتوفي بـ«كورونا»