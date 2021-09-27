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اتحاد الكرة : شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي

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اتحاد الكرة : شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي اتحاد الكرة : شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي

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أعلن اتحاد الكرة تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأوليمبي الفترة المقبلة ، ووافق اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.


كما وافق الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.

وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.
وأنهى مسئولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات للمنتخب الفترة المقبلة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر توجيه الشكر للجهاز الفني و الإداري و الطبي للمنتخب الأوليمبي السابق على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية، بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية

ونجح المنتتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريبفي الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين وأستراليا وكان الخروج أمام البرازيلي حامل اللقب.

وقر اتحاد الكرة صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني و الإداري، فضلا عن رسال التقرير التفصيلي للجنة الأولمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.

المصرى اليوم

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