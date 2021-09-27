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ورش حكى ومسابقات بثقافة أحمد بهاء الدين

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ورش حكى ومسابقات بثقافة أحمد بهاء الدين ورش حكى ومسابقات بثقافة أحمد بهاء الدين

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تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج ذوي القدرات في الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، منها ورشة حكي عن العلاقات المصرية التونسية وكيفية توطيد العلاقات بين البلدين.

كما أقيمت مسابقة ثقافية، وورشة فنون تشكيلية للأطفال، بجانب ورش أشغال فنية، بالإضافة لورش تعليم الفن الشعبي والأداء الحركي، وطريقة رسم الباترون، ومحاضرة لتبسيط قواعد اللغة العربية بمكتبة الطفل.

المصرى اليوم

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