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محافظ أسوان ناعيا الأنبا هدرا : فقدنا قيمة وطنية عظيمة

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محافظ أسوان ناعيا الأنبا هدرا : فقدنا قيمة وطنية عظيمة محافظ أسوان ناعيا الأنبا هدرا : فقدنا قيمة وطنية عظيمة

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نعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية الأنبا هدرا مطران أسوان وعضو المجمع المقدس والذى وافته المنية اليوم عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان، مقدماً خالص تعازيه ومواساته في فقيد وأسوان للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية والأباء والكهنة، بالإضافة إلى المجتمع الأسوانى الذي يكن له كل الحب والمودة والتقدير والإحتر.

وأكد محافظ أسوان، أننا بوفاة الأنبا هدرا فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة حيث كان يمتاز بالحكمة والحنكة والتواضع، وعاش عمره في خدمة أبناء وطنه، لافتاً إلى أن الأنبا هدرا سيظل رمزاً لمشاعر الود والمحبة التي تجمع المصريين على قلب رجل واحد باعتبار ذلك صمام الأمان لأننا أبناء كنانة الله في أرضه ونعيش كجسد واحد على أرض مصر.

المصرى اليوم

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