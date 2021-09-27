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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا ويوجه بتوصيل سيدة مسنة لمنزلها بسيارته

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وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا ويوجه بتوصيل سيدة مسنة لمنزلها بسيارته وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا ويوجه بتوصيل سيدة مسنة لمنزلها بسيارته

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية بمركز تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد، بديوان مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأكد وكيل الوزارة على فرق التطعيم بتسجيل جميع المواطنين المترددين على المركز، على الموقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، وتطعيمهم دون انتظار رسالة بالموعد.

وفي سياق متصل وفي لفتة إنسانية وجه وكيل الوزارة سائق سيارته بتوصيل سيدة مسنة لمنزلها، بعد تطعيمها نظراً لظروفها الصحية، وقدومها لأخذ اللقاح بمفردها.

كما تابع وكيل الوزارة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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