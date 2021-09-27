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رسميًا..الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب سموحة

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رسميًا..الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب سموحة رسميًا..الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب سموحة

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نجح مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في حسم التعاقد مع مع اللاعب الايفواري دياباتيه لاعب منتخب كوت ديفوار ونادي سموحة لكرة القسلةن والذى يجيد اللعب في مركز البوينت جارد و الشوتينج جارد 1_2.

وجاء تعاقد الاتحاد السكندري مع لاعب سموحة لكي يشارك مع فريق السلة في البطولة العربية عقب إصابة محترف الفريق النيوزلندي كوري ويبستر في تدريبات الأمس.

وقد اشاد احمد مرعي بالإمكانيات الفنية للاعب الايڤواري و أنه سوف يكون إضافة للفريق خلال فاعليات البطولة العربية.

وفي نفس السياق وجه محمد مصيلحي الشكر للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة لموافقته الفورية علي استعارة اللاعب الايڤواري " دياباتيه ".

المصرى اليوم

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