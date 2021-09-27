كلوب : محمد صلاح خارج مجموعة القادة في ليفربول

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كشف المدرب يورجن كلوب عن ترتيب القادة في صفوف فريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمدرب الألماني قبل مواجهة الغد ضد بورتو البرتغالي في ثاني مباريات الفريق ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح كلوب أن الفريق كان لديه مجموعة رئيسية من 3 لاعبين مسئولين عن حمل شارة قيادة الفريق خلال الموسم الماضي، وهم جوردان هندرسون، جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك. لكن بسبب الإصابات العديدة التي لحقت بالفريق خلال الموسم الماضي والتي ادت في اوقات كثيرة إلى غياب هذا الثلاثي عن صفوف الفريق، قرر المدرب كلوب في هذا الموسم اجراء تصويت بين اللاعبين لإضافة 3 أسماء أخرى في مجموعة القادة.

وشهدت عملية التصويت حصول كل من ترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون والحارس أليسون بيكر على أعلى الأصوات، لينضم هذا الثلاثي إلى مجموعة القادة في الفريق.