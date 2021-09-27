أخبار عاجلة

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء -
الحاجة رئيسية تبرعت بمنزل و480 ألف جنيه لإقامة مشروعات لخدمة أهالى بنى سويف -
حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة -
ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية -
محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور) -
«عماد خليل» يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب -
«النواب» يوافق على تعديلات «ذوى الاعاقة» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
بسبب الإجازة .. «الأطباء» تعلن توقف العمل بالنقابة -
شباب المصريين الدارسين في فرنسا يشاركون في مبادرة Can You Skip Dinner Tonight لدعم «حياة كريمة» -
«الأطباء» تعلن عن حاجتها لموظفين بنظام التعاقد السنوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كلوب : محمد صلاح خارج مجموعة القادة في ليفربول

Print
كلوب : محمد صلاح خارج مجموعة القادة في ليفربول كلوب : محمد صلاح خارج مجموعة القادة في ليفربول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف المدرب يورجن كلوب عن ترتيب القادة في صفوف فريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمدرب الألماني قبل مواجهة الغد ضد بورتو البرتغالي في ثاني مباريات الفريق ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح كلوب أن الفريق كان لديه مجموعة رئيسية من 3 لاعبين مسئولين عن حمل شارة قيادة الفريق خلال الموسم الماضي، وهم جوردان هندرسون، جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك. لكن بسبب الإصابات العديدة التي لحقت بالفريق خلال الموسم الماضي والتي ادت في اوقات كثيرة إلى غياب هذا الثلاثي عن صفوف الفريق، قرر المدرب كلوب في هذا الموسم اجراء تصويت بين اللاعبين لإضافة 3 أسماء أخرى في مجموعة القادة.

وشهدت عملية التصويت حصول كل من ترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون والحارس أليسون بيكر على أعلى الأصوات، لينضم هذا الثلاثي إلى مجموعة القادة في الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 5 الاف قطعة حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة

حبس 5 سنوات.. نائب: عقوبات التنمر على ذوي الاعاقة في تعديلات القانون عادلة

ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط ٨ طن أرز وسكر مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور)

محافظة الجيزة : حملات لضبط التوك توك ورفع الإشغالات بحي جنوب والعمرانية (صور)