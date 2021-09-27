محرك البحث Google .. حياة أسهل على الإنترنت

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تطبيق جوجل درايف يمكنك من فتح العديد من أنواع الملفات PDF و ملفات Microsoft Office ومقاطع الفيديو عالية الدقة و إجراء تعديلات على ملفاتك والدخول إلى آخر نسخة من أي مكان بغض النظر عن مكان تواجدك.

حرر مستندات جوجل google docs

لمعالجة النصوص على الإنترنت في الوقت الفعلي

محرر مستندات Google يتيح استيراد ملفات وورد و تحويلها إلى مستندات جوجل دوك

تحديد الهوامش تباعد الأسطر، والخطوط والألوان التعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي و الدردشة مع الزملاء.

تحميل مستند جوجل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك: Word ، أوبن أوفيس ، RTF ، PDF، HTML أو ZIp

ترجمة مستند عربي إلى لغة أخرى.

إرسال المستند بالبريد الإلكتروني للآخرين كمرفق .



و يتيح للمستخدم إنشاء الجداول ومشاركتها وتحليل البيانات وتعقب النتائج باستخدام أداة تعديل جداول البيانات المفيدة .

جوجل spreadsheets ، يمكنك القيام بالتالي

أخذ البيانات من Excel و CSV ، TXT و تحويلها إلى جدول بيانات جوجل

تصدير البيانات بـ Excel ، CSV ، TXT، وكذلك PDF و ملفات HTML

دردشة في الوقت الفعلي مع المستخدمين الذين يقومون بتعديل جدول البيانات لخاص بك حالاً .



إنشاء شرائح Slides باستخدام أداة تعديل الشرائح التي تتوفر فيها presentations-128 كما يمكنك نشر عروضك التقديمية على الويب .

تحرير العرض التقديمي بالتعاون مع الأصدقاء أو الزملاء، و مشاركته مع الآخرين.

استيراد ملفات PPTX . PPS، و تحويلها إلى عروض جوجل.

تحميل العروض التقديمية بصيغة PDF ، PPT و TXT …

إدراج الصور ومقاطع الفيديو في العرض التقديمي.

نشر و رفع العروض التقديمية على موقع إلكتروني.



جوجل Hangouts أداة مؤتمرات الفيديو التي توفر إمكانية عقد اجتماعات افتراضية على الإنترنت و تسهيل العمل التعاوني، كما يمكن أيضا Hangouts2أن تستخدم لنشر مؤتمرات الفيديو مباشرة على يوتيوب للتواصل حول الأحداث أو مشاركة الدروس.

1- تطبيق Grasshopper لتعلم البرمجة

يعتبر تطبيق Grasshopper من أفضل التطبيقات المتاحة لتعلم البرمجة، وقد أطلقه فريق عمل Area 120 التابع لشركة جوجل خلال عام 2018

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Procreate Pocket للرسم

3- تطبيق Oh She Glows للحصول وصفات أكل صحية

4- تطبيق Moment للتحكم في وقت استخدام هاتفك الذكي

10 من أفضل التطبيقات الجديدة التي يجب أن تفكر في تنزيلها والاستفادة منها

يتيح لك تطبيق Moment استخدام هاتفك بطريقة صحية، حيث يمكنك تحديد الوقت الذي تقضيه في استخدامه، لتتعلم كيفية تعديل سلوكك بطرق بسيطة لتقليل إدمان استخدام هاتفك على مدار اليوم، وذلك من خلال تتبع مدى استخدامك للهاتف أو الحاسوب اللوحي تلقائيًا، وتتبع ما هي التطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها، مع سجل لعدد المرات التي تستخدم فيها هاتفك كل يوم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق MindBody لممارسة التمارين الرياضية

6- تطبيق Bear لتدوين ملاحظاتك وأفكارك بسهولة

7- تطبيق Calm للتأمل ونوم أفضل

8- تطبيق Alto’s Odyssey9- تطبيق Otter لتدوين الملاحظات الصوتية

10- تطبيق Tasty