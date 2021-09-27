«لسة بنحلم» بقرى حياة كريمة في المنيا

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة فعاليات اليوم الأخير من الأسبوع الثانى للمسارح المتنقلة بمحافظة المنيا من فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بقصر ثقافة أبوقرقاص بقرية «أبيوها» بمدرسة الشهيد رجب صلاح عبدالنبى، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، لتحقيق العدالة الثقافية بقرى الريف المصرى، من خلال مشاركتها الثقافية بمبادرة «حياة كريمة».

تضمنت الفعاليات ورشة رسم على الوجوه مع الفنان أسامة طه، كما عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان «اعلام من بلدى» حاضرها جابر الزهيري، وتحدث فيها عن السيدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم، كما استمرت فعاليات ورش مفارش من الخيوط والنول مع المدربات ايمان اسعد ومنى خليفة، بالإضافة إلى معرض للكتاب ضم مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة.

أعقب ذلك الحفل الفنى الذي بدأ بالسلام الجمهورى، ثم عرض سينما افريقى عن المرأة، تلاه تقديم الفنان أسامه طه عرض مسرح عرائس من إخراجه بعنوان «لسه بنحلم»، أداء الفنانين محمد سمير، محمد حسن، وفقرة إكتشاف مواهب في الغناء والشعر من أبناء القرية، كما قدمت فرقة كورال اطفال قصر ثقافة المنيا كوكتيل من الاغانى منها «الصهبجية، أم البطل، صورة، على البركه، باسمك يا بلدى» والفرقة من تدريب الفنان المايسترو عصام الشاذلى، وذلك بحضور د. محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، ومستشار الاقليم، على ظريف رئيس الوحدة المحلية لقرية ابيوها، وعدد من القيادات الشعبية والأمنيه والثقافية.