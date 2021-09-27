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البرلمان الليبي يطالب النائب العام بفتح تحقيق مع الدبيبة بشأن «تصرف خطير»

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البرلمان الليبي يطالب النائب العام بفتح تحقيق مع الدبيبة بشأن «تصرف خطير» البرلمان الليبي يطالب النائب العام بفتح تحقيق مع الدبيبة بشأن «تصرف خطير»

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طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق حول قرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، منح الجنسية الليبية لفئات محددة أبرزها، أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب طلال الميهوب، في تصريحات نقلتها «قناة ليبيا الحدث»، قرار الدبيبة «بالخطير للغاية»، معتبرا أنه يهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية.

وأضاف أنه «طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، بفتح تحيق مع رئيس حكومة تسيير الأعمال عبدالحميد الدبيبة، بشأن قرار منح الجنسية».

المصرى اليوم

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