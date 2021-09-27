«قصر السينما» يفتتح الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بفيلم «محمية وادي الريان»

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افتتح الملتقى الثالث لأفلام المحاولة بقصر السينما في حفل جماهيري ضخم، الأحد، بحضور المخرج «هشام عطوة» رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة «حنان موسى» مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث، والدكتورة «منى شعير» مدير عام الإدارة العامة للقصور المتخصصة، والفنان والسيناريست «تامر عبدالمنعم» مدير قصر السينما .

وأحيا الحفل فرقة التذوق الفني بالإسكندرية بقيادة المايسترو «محمود أبوزيد» التي أمتعت الجمهور بباقة من أجمل الأغاني المصرية والعربية من أغاني التراث وأغاني زمن الفن الجميل، كما قدمت الحفلة الإعلامية المتميزة «مريم يعقوب»، وأشرف على الحفل كلاً من هتان عبدالعظيم، أحمد عبدالنبي .

افتتح المهرجان بعرض الفيلم الوثائقي التسجيلي «محمية وادي الريان»، وهو نتاج مشروع «إبدأ حلمك ... السينما بين يديك» في محافظة الفيوم، والفيلم من إخراج بهاء الدين مصطفى أحد الطلاب المتميزين في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما، حيث أن الفيلم من عمل أربع طلاب متميزين في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما إخراج – تصوير – مونتاج – سيناريو.

وأشرف على فيلم «محمية وادي الريان» كل من المخرج «فخر الدين نجيدة» ( إخراج )، ومدير التصوير «د. زايد نايف» ( تصوير )، والمونتير «حسام المحفوظي» ( مونتاج )، والسيناريست «تامر عبدالمنعم» ( سيناريو ) .

يشار إلى أن أول فيلم قصير درامي تم عرضه في المهرجان من ضمن الأفلام المنافسة هو فيلم «موعد حياة» للنجم الكبير «أحمد بدير»، وقد شارك الفيلم في ثلاث مهرجانات دولية، وحاز من خلالهم على جائزة أفضل فيلم قصير بالهند، وجائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا، وحاز الفنان «أحمد بدير» على جائزة أفضل ممثل nominee في إنجلترا؛ فيما تم إختياره للمشاركة بالمسابقة الرسمية في إيطاليا، وفي مهرجان لندن السينمائي الدولي .

الفيلم من بطولة: أحمد بدير، وإيمي الجندي، وفرج يوسف، وعبدالرؤوف الجندي، ومن إخراج «عمرو البهيدي»، ومساعدين المخرج: هاجر سلامة ومنى عدليي، ومدير التصوير: وائل يوسف وأمير يوسف، ومدير الإنتاج: عمر الحلواني، ومهندس صوت: توني نادر، ومكساج: رحيم سامح، ومهندسة ديكور: مي جمال، وفريق الإنتاج: أحمد محمود، تامر فهمي، ندى جلال، وموسيقى الفيلم «محمود طلعت» .