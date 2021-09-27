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الكونغو تعلن اعتقال اردني يشتبه بصلته بجماعة إسلامية شرق البلاد

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الكونغو تعلن اعتقال اردني يشتبه بصلته بجماعة إسلامية شرق البلاد الكونغو تعلن اعتقال اردني يشتبه بصلته بجماعة إسلامية شرق البلاد

جي بي سي نيوز :- قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها ألقت القبض على أحد رعايا دولة في الشرق الأوسط للاشتباه في وجود صلة بينه وبين منظمات إسلامية في شرق البلاد فيما قد يكون أول مرة يُضبط فيها مقاتل غير أفريقي مع تلك الجماعة.

وأكد باتريك مويايا المتحدث باسم حكومة الكونغو اعتقال أردني الجنسية و نقله إلى كينشاسا لمزيد من الاستجواب .

وذكرت تقارير داخلية للجيش أن المعتقل الاردني يعتقد انه مسؤول عن تصنيع الطائرات المسيرة في الجماعة .

وبينت انه تم اعتقاله يوم 18 سبتمبر أيلول في ماكيسابو بالقرب من مدينة بيني حيث تنشط الميليشيا.

وقال مقاتلون سابقون للقوى الاسلامية لمحققي الأمم المتحدة إن الجماعة استخدمت طائرتين مسيرتين على الأقل في أعمال المراقبة.

وقال لارين بول من مؤسسة بريدجواي فاونديشن الأمريكية للأبحاث "إذا تأكد أن هذا الشخص أرسلته القيادة المركزية لتنظيم الدولة الإسلامية فستكون تلك هي أول إشارة واضحة إلى أن التنظيم يوفر مساعدة تقنية مباشرة لفرعه في الكونجو".

 

وبينت انه تم اعتقاله يوم 18 سبتمبر أيلول في ماكيسابو بالقرب من مدينة بيني حيث تنشط الميليشيا.

وقال مقاتلون سابقون للقوى الاسلامية لمحققي الأمم المتحدة إن الجماعة استخدمت طائرتين مسيرتين على الأقل في أعمال المراقبة.

وقال لارين بول من مؤسسة بريدجواي فاونديشن الأمريكية للأبحاث "إذا تأكد أن هذا الشخص أرسلته القيادة المركزية لتنظيم الدولة الإسلامية فستكون تلك هي أول إشارة واضحة إلى أن التنظيم يوفر مساعدة تقنية مباشرة لفرعه في الكونجو".

 

جي بي سي نيوز

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