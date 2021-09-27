الكونغو تعلن اعتقال اردني يشتبه بصلته بجماعة إسلامية شرق البلاد

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جي بي سي نيوز :- قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها ألقت القبض على أحد رعايا دولة في الشرق الأوسط للاشتباه في وجود صلة بينه وبين منظمات إسلامية في شرق البلاد فيما قد يكون أول مرة يُضبط فيها مقاتل غير أفريقي مع تلك الجماعة.

وأكد باتريك مويايا المتحدث باسم حكومة الكونغو اعتقال أردني الجنسية و نقله إلى كينشاسا لمزيد من الاستجواب .

وذكرت تقارير داخلية للجيش أن المعتقل الاردني يعتقد انه مسؤول عن تصنيع الطائرات المسيرة في الجماعة .