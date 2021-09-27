مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي ينظم دورات تدريبية لمهندسي ومزارعي مطروح

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نظم مشروع الانظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برنامج تدريبي للفنيين لتأهيل الكوادر الحكومية والتنفيذية والكوادر البحثية ذات العلاقة وملاك قطعان الأغنام وأنشطة المرأة البدوية بمشاركة المهندس جلال معوض من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وذلك بمقر مركز الإرشاد بمديرية الزراعة بمطروح.

قال الدكتور محمد دراز، المنسق الوطني للمشروع، إن البرنامج التدريبي يستمر لمدة خمسة أيام في الفترة من 26 حتي 30 سبتمبر الجاري لاستهداف الفئات الفنين من المهندسين بمديرية الزراعة ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومحافظة مطروح بالإضافة إلى عدد كبير من مربي الأغنام وكذلك المرأة البدوية.

وأشار المنسق الوطني للمشروع إلى أن المشروع يستهدف التنمية المستدامة لأراضي المراعي وتحسين الخدمات البيئية التي تقدمها أراضي المراعي خاصة المنتجات الزراعية.

وأوضح الدكتور محمد دراز المنسق الوطني للمشروع أن البرنامج التدريبي يستهدف ثلاثة فئات حيث تمثل الفئة الأولى الفنيين العاملين في قطاع المراعي بمشاركة فني مديرية الزراعة والمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء وتدريبهم على مفهوم التنمية المستدامة لأراضي المراعي، كما تشمل الفئة الثانية الرعاة وملاك القطعان حيث يتم تدريبهم على طرق الممارسات الجيدة لإدارة وتنمية المراعي ونظم رعاية الثروة الحيوانية من الناحية الغذائية والصحية.

وقال المنسق الوطني للمشروع أن الفئة الثالثة المستهدف وهي التي تمثل شريحه كبيرة من المجتمع المطروحي هي أنشطة المرأة حيث يتم التدريب على تصنيع منتجات الالبان للاستفادة من هذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة وتشمل التدريب النظري والعملي لمنتجات الألبان.