أخبار عاجلة

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات -
سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين" -
"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية -
"الدباسي" لـ"سبق": "الملكية الفكرية" تصب في صالح المملكة وشعبها ولا مفر من المحافظة عليها -
وزير الصحة لن يدخل طالب الحرم الجامعى بدون لقاح -
مدرب سموحة: أسعى لتكوين فريق قادر على المنافسة في كل البطولات -
«أنا أوحش من الأول».. إيمي سمير غانم تكشف حالتها النفسية -
رغم الخسارة.. باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي -
بارك جي-سونج يناشد جماهير مانشستر يونايتد بالكف عن أغنية «أكل لحوم الكلاب» -
«ألسن عين شمس» تكرم فريقي الكورال والتمثيل بالجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المياه" تُغطي قناة الصرف الصحي المكشوفة بالطائف.. وتُزيل الضرر

Print
في تجاوبٍ سريع مع ما نشرته "سبق".. ودعت إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة

تفاعلت شركة المياه الوطنية سريعًا مع إحدى قنوات تصريف المياه بالطائف، والتي ظلت مكشوفة بدون غطاء، حيث أزالت الضرر، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق".

وفي بيانٍ تلقته "سبق"، قالت شركة المياه: نشكر لصحيفة "سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تساهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وأضافت: بخصوص ما ورد في الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم يوم الأحد الموافق 27/ سبتمبر / 2021 م بعنوان (بالصور.. خطورة على المارة في شارع عكاظ بالطائف والسبب: "قناة صرف صحي مكشوفة")، نود أن نوضح أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأردفت الشركة: تمت مباشرة الموقع من قبل فريق الصيانة وازالة الضرر ، ومعالجة مكمن الخطر في حينه حرصًا على سلامة المارّة ومرتادي الطريق.

وتابع البيان: لا يوجد أي بلاغ مسبق حول الملاحظة المذكورة في المنطقة المشار اليها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين إلى الإبلاغ في حال رصد أي ملاحظات أو أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ،أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play)

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"

"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية

"الأرصاد" في تنبيه متقدم للشرقية: أمطار غزيرة وتدنٍّ للرؤية

"الدباسي" لـ"سبق": "الملكية الفكرية" تصب في صالح المملكة وشعبها ولا مفر من المحافظة عليها

"الدباسي" لـ"سبق": "الملكية الفكرية" تصب في صالح المملكة وشعبها ولا مفر من المحافظة عليها