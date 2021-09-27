رئيس الوزراء البريطاني يدرس احتمال استدعاء الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد

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يدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد، جراء أزمة المحروقات التي تعاني منها المملكة.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن التهافت على شراء وقود المحركات في بريطانيا تواصل في ظل احتمال بأن يدفع النقص بسائقي الشاحنات جراء تداعيات فيروس كورونا وبريكست.

أما شركة «شل» النفطية العملاقة، فقد شددت على أنها «تعمل جاهدة لضمان إيصال الإمدادات إلى الزبائن»، وقالت في بيان لها: «شهدنا منذ الجمعة طلبا أكثر من المعتاد في أنحاء شبكتنا ما أدى إلى نقص في بعض فئات الوقود..نعيد التزوّد بهذه الفئات سريعا، عادة في غضون 24 ساعة».

وأوضحت «رابطة تجار البترول» أن «الوقود نفد من حوالى نصف المحطات» البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة فيما شكل السائقون طوابير طويلة لملء خزاناتهم، في حين أكد رئيس الرابطة، برايان مادرسن، لشبكة «بي بي سي»، أن «النقص أتى نتيجة التهافت على شراء الوقود بكل بساطة».