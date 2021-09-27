تعرف على تفاصيل ورش المهرجان القومي المسرح في دورته الـ14

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يشهد المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 14، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والذي ينطلق مساء اليوم، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، والذي يأتي تحت عنوان «الكاتب المصري».

عدد من الورش يقدمها المهرجان في مجالات مختلفة خلال الفعاليات، حيث يشهد 4 ورش والتي تقدم في مجالات مختلفة وهي، الإخراج والتمثيل والتاليف والمكياج، حيث يقدمها خبراء في كل مجال، حيث يقدم ورشة الإخراج المسرحي المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحي يقدمها الماكير إسلام عباس، وورشة التأليف المسرحى يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فيقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار.

وتعقد جميع الورش بالمجلس الأعلي للثقافة بقاعات التدريب وتقدم مجانا للمواهب في كل مجال سبق ذكره، ومواعيد كل ورشة وكيفية المشاركة فيها معلن عنها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وعلي جميع منصاته.