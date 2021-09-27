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الجزائر توضح حقيقة مطاردة قواتها البحرية غواصة إسرائيلية
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:13 مساءً
اختصاصات لجان الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بالنواب (تفاصيل)
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:12 مساءً
وفقا للائحة.. تعرف على اختصاصات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:12 مساءً
النتائج الأولية لإنتخابات لجان «النواب»: تغيرات محدودة في الوكالة وبقاء تشكيلات دور الانعقاد الاول
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:12 مساءً
استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:12 مساءً
أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:11 مساءً
بعد انتخاب الهنيدي رئيسا لها .. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:11 مساءً
الزمالك يسافر الى كينيا على ثلاث مراحل
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:11 مساءً
سيراميكا يلاقي بورتو وديًا اليوم
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:11 مساءً
حسام حسن يرفض رحيل هشام صلاح عن الاتحاد السكندري
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الأحد 03 أكتوبر 2021 02:11 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الحسكة.. مركز لحماية الأطفال الأيتام
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 27 سبتمبر 2021 04:32 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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