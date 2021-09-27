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يكشف موعد وصول المحترفين استعدادا لمباراتي ليبيا

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المنتخب يكشف موعد وصول المحترفين استعدادا لمباراتي ليبيا يكشف موعد وصول المحترفين استعدادا لمباراتي ليبيا

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كشف ضياء السيد مدرب أن لاعبى المنتخب المحترفين سيصلون مطلع الشهر عقب انتهاء مبارياتهم فى الدوريات الأوروبية، حيث أبلغ محمد صلاح مدير المنتخب بموعد وصوله وتأكد وصوله عقب خوض اللاعب مباراة مانشستر سيتى المقرر لها 3 أكتوبر، على أن يصل اللاعب فى اليوم التالى للمباراة.


كان الجهاز الفنى قد أعلن قائمة المنتخب المبدئية، وضمت 24 لاعبًا من المحليين، بالإضافة إلى 9 محترفين، ليصبحوا فى القائمة النهائية 32 لاعبا، استعدادا لمباراتى ليبيا يوم 8 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات، على أن يلتقى يوم 11 أكتوبر فى الجولة الرابعة بمدينة بنى غازى الليبية.


ومن المقرر أن يصل صباح اليوم المدير الفنى كارلوس كيروش إلى القاهرة قادمًا من بلاده عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ولده فى البرتغال. وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم لقاء الإياب فى بنغازى إلى الجنوب إفريقى فيكتور جوميز.

المصرى اليوم

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