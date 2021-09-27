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طبيب بكشف لـ«المصري اليوم» حالة مصابي قبل إنطلاق المعسكر

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طبيب المنتخب بكشف لـ«المصري اليوم» حالة مصابي المنتخب قبل إنطلاق المعسكر طبيب بكشف لـ«المصري اليوم» حالة مصابي قبل إنطلاق المعسكر

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كشف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب ، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن جميع اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عنهم سواء المحليين أو المحترفين في حالة بدنية قوية، وجميعهم خلوا من الإصابة أو الإجهاد.
وقال أبوالعلا: «حرصت على الاطمئنان على الحالة الصحية لمحمد الننى لاعب أرسنال بعد الإصابة التي لحقت به وحرمته من التواجد في التدريبات أو المباريات الرسمية لأرسنال».
وتابع: «خلت قائمة اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين من الإجهاد أو الإصابة، وجميع العناصر جاهزة لخوض مباراة ليبيريا الودية أو مباراتى ليبيا».

المصرى اليوم

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