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كشف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن جميع اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عنهم سواء المحليين أو المحترفين في حالة بدنية قوية، وجميعهم خلوا من الإصابة أو الإجهاد.

وقال أبوالعلا: «حرصت على الاطمئنان على الحالة الصحية لمحمد الننى لاعب أرسنال بعد الإصابة التي لحقت به وحرمته من التواجد في التدريبات أو المباريات الرسمية لأرسنال».

وتابع: «خلت قائمة اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين من الإجهاد أو الإصابة، وجميع العناصر جاهزة لخوض مباراة ليبيريا الودية أو مباراتى ليبيا».