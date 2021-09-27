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مؤتمر صحفي مصغر لكيروش قبل تدريب الغد

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مؤتمر صحفي مصغر لكيروش قبل تدريب الغد مؤتمر صحفي مصغر لكيروش قبل تدريب الغد

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يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيًا مصغرا قبل انطلاق تدريبات الفريق في السادسة من مساء غد الثلاثاء بستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها الخميس المقبل، كما سيتم غدا أيضا فتح تدريبات الفريق غدا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيلة المنتخب المصري أمام ليبيريا

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل () محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو).

المدافعون:

أحمد فتوح (الزمالك) محمد عبد الشافي (الزمالك) محمود حمدي - الونش - (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) علي جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط:

حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز)

المهاجمون:

محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد - زيزو - (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش).

المصرى اليوم

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