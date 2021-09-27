فرق الأهلي تشارك في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية لتنس الطاولة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تشارك فرق تنس الطاولة بالنادي الأهليفي بطولة الجمهورية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل، على مستوى الرجال والسيدات والشباب والشابات تحت 19 عامًا، والناشئين والناشئات تحت 17 عامًا، التي ستقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويشارك الأهلي بأكثر من 60 لاعبًا ولاعبة ضمن منافسات بطولة الجمهورية، في جميع المنافسات.

وكانت فرق النادي الأهلي لتنس الطاولة قد استعدت بشكل قوي خلال الفترة الماضية، من أجل المشاركة في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية، وحرص الجهاز الفني على تكثيف الجرعات التدريبية مع الاهتمام بالنواحي البدنية والخططية، استعدادًا لمنافسات البطولة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بلقب البطولة في مختلف المنافسات، لمواصلة التربع على عرش تنس الطاولة في مصر، في ظل تحقيق العديد من الإنجازات خلال الموسم الماضي.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.