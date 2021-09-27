محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا

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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة المخلفات الصلبة – المرحلة الثالثة، وذلك بحضور المهندس محمد فتحي، مدير المشروع، المهندس محمود الاصنعي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، المهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، دكتورة ندى عاشور، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ومديري إدارات المخلفات الصلبة بجميع المراكز.

أكد المحافظ على الاهتمام الشديد بدعم منظومة المخلفات الصلبة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا أن مشكلة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، تعد من أكثر التحديات والتي نعمل على حلها، حيث ستتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنشاء مصنع حديث بالطريق الصحراوي الغربي غرب مدينة المنيا بقرية طوخ الخيل، لإعادة تدوير المخلفات البلدية وإنتاج السماد العضوي بطاقة 500 طن / يوم، كما سيجري إنشاء محطة وسيطة، وأضاف المحافظ أن المصنع سيساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة المخلفات، والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا، ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية، حيث سيستقبل المصنع الجديد المخلفات من مدينتي المنيا وأبوقرقاص ومراكزهم، وقد تم إنشاء مصنع بمدينة العدوة في المرحلة الثانية للمشروع عام 2018.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره لوزارتي التنمية المحلية والبيئة على الاهتمام الكبير بمحافظة المنيا، معلنا دعمه الكامل لكافة البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة، لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وقدم المهندس محمد فتحي، مدير مشروع إدارة المخلفات الصلبة، عرضا تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدا أن وزارة البيئة وضعت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA وبالتعاون مع محافظة المنيا إستراتيجية لتحديث وتطوير نظام إدارة المخلفات في محافظة المنيا بالاستفادة من الخبرة والتقنيات الإيطالية في هذا المجال، لافتا أن المرحلة الثالثة للمشروع ستتضمن العديد من الأهداف منها رفع قدرات الإدارة العامة للمخلفات الصلبة في محافظة المنيا من خلال تقديم الدعم الفني لمراجعة وتنفيذ المخطط الرئيسي للمحافظة الذي أعده جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2018، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام في محافظة المنيا حول أفضل ممارسات نظام إدارة المخلفات الصلبة وفقًا للمخطط الرئيسي المعد، والترويج للعادات الصحيحة التي تدعم تطوير التخلص الآمن من المخلفات ومعالجتها في المحافظة.

واستعرضت دكتورة سامية جلال، ودكتور محمد الزيات، ممثلا فريق العمل لاستشاري المشروع عرضا تفصيليا لنطاق عمل المشروع والجدول الزمني، ومهام اللجنة رفيعة المستوي والغرض منها وكذلك الأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهري يوليو وأغسطس واستعرض النتائج الأولية وكذلك خطط العمل المستقبلية والمستهدف حتي شهر نوفمبر 2021.