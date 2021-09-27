عاجل | سكري مكة 4 أضعاف الرياض

وتوزعت أعداد زيارات المراجعين لعيادات السكري حسب المناطق الصحية، وجاءت العاصمة المقدسة أولاً بـ 140.582 تليها عسير 86.947 ثم المدينة المنورة 67.510 والطائف 63.514 وجازان 63.401 ونجران 43.949 ثم القصيم 40.707 والجوف 31.944 والرياض 30.216 والشرقية 26.847 والحدود الشمالية 15.979 تليها حفر الباطن 15.845 وتبوك 13.461 والباحة 12.555 وحائل 12.504 ثم القنفذة 9.053 وجدة 7.232 والأحساء 6.712 وبيشة 5.525 وجاءت القريات أخيرًا بـ 3.155 زيارة.
وبلغ عدد زيارات المراجعين من الذكور السعوديين 310.389 والإناث السعوديات 334.521 وبلغ عدد زيارات المراجعين من الذكور غير السعوديين 33.726 والإناث غير السعوديات 18.729.
زيارات المراجعين لعيادات السكري
697.365 زيارة
السعوديون 310.389
السعوديات 334.521
غير السعوديين 33.726
غير السعوديات 18.729
المناطق والمدن
العاصمة المقدسة
140.582
عسير
86.947
المدينة المنورة
67.510
الطائف
63.514
جازان
63.401
نجران
43.949
القصيم
40.707
الجوف
31.944
الرياض
30.216
الشرقية
26.847
الحدود الشمالية
15.979
الباحة
12.555
حائل
12.504
القنفذة
9.053
جدة
7.232
بيشة
5.525
الأحساء
6.712
حفر الباطن
15.845
القريات
3.155
تبوك
13.461