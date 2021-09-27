عاجل | سكري مكة 4 أضعاف الرياض

★ ★ ★ ★ ★

بلغ عدد زيارات المراجعين لعيادات السكري بمستشفيات الصحة 697.365 زيارة، وجاءت العاصمة المقدسة أولًا في عدد زيارات المراجعين لعيادات السكري بواقع 140.582 تليها عسير 86.947 وذلك حسب إحصاءات وزارة الصحة لعام 2020.

وتوزعت أعداد زيارات المراجعين لعيادات السكري حسب المناطق الصحية، وجاءت العاصمة المقدسة أولاً بـ 140.582 تليها عسير 86.947 ثم المدينة المنورة 67.510 والطائف 63.514 وجازان 63.401 ونجران 43.949 ثم القصيم 40.707 والجوف 31.944 والرياض 30.216 والشرقية 26.847 والحدود الشمالية 15.979 تليها حفر الباطن 15.845 وتبوك 13.461 والباحة 12.555 وحائل 12.504 ثم القنفذة 9.053 وجدة 7.232 والأحساء 6.712 وبيشة 5.525 وجاءت القريات أخيرًا بـ 3.155 زيارة.

وبلغ عدد زيارات المراجعين من الذكور السعوديين 310.389 والإناث السعوديات 334.521 وبلغ عدد زيارات المراجعين من الذكور غير السعوديين 33.726 والإناث غير السعوديات 18.729.

زيارات المراجعين لعيادات السكري

697.365 زيارة

السعوديون 310.389

السعوديات 334.521

غير السعوديين 33.726

غير السعوديات 18.729

المناطق والمدن

العاصمة المقدسة

140.582

عسير

86.947

المدينة المنورة

67.510

الطائف

63.514

جازان

63.401

نجران

43.949

القصيم

40.707

الجوف

31.944

الرياض

30.216

الشرقية

26.847

الحدود الشمالية

15.979

الباحة

12.555

حائل

12.504

القنفذة

9.053

جدة

7.232

بيشة

5.525

الأحساء

6.712

حفر الباطن

15.845

القريات

3.155

تبوك

13.461