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أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن هناك جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، لحسم عودته لمنصبه.

وقال جبريل في تصريحات تليفزيونية: «مرحبا بعودة أسامة نبيه ولا مشكلة لدينا»، مضيفًا: «هناك جلسة اليوم مع نبيه، لحسم الموقف بشكل نهائي».

وأشار أمين صندوق الزمالك، إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تلقى عرضين قبل تجديد تعاقده من النادي، مؤكدًا: «العرضين أحدهما مصري والآخر خليجي».

وتابع: «نجحنا في النهاية بتجديد التعاقد مع كارتيرون والإلتزام بكل الماديات الخاصة به».