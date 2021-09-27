أخبار عاجلة

آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة -
الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء -
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد -
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها) -
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد -
صحة حماس: 6 وفيات و511 إصابة بكورونا في قطاع غزة -
شوبير: «كيروش هيتحاسب على كل حاجة بعد مباراتي ليبيا» -
نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

Print
الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا : جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي ، أن هناك جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، لحسم عودته لمنصبه.

وقال جبريل في تصريحات تليفزيونية: «مرحبا بعودة أسامة نبيه ولا مشكلة لدينا»، مضيفًا: «هناك جلسة اليوم مع نبيه، لحسم الموقف بشكل نهائي».

وأشار أمين صندوق الزمالك، إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تلقى عرضين قبل تجديد تعاقده من النادي، مؤكدًا: «العرضين أحدهما مصري والآخر خليجي».

وتابع: «نجحنا في النهاية بتجديد التعاقد مع كارتيرون والإلتزام بكل الماديات الخاصة به».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

تفاصيل وموعد سفر الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

موعد مواجهة الزمالك أمام توسكر في كينيا

موعد مواجهة الزمالك أمام توسكر في كينيا

هوكي الميدان بالزمالك يستعد لخوض دورة الإسماعيلية الودية

هوكي الميدان بالزمالك يستعد لخوض دورة الإسماعيلية الودية