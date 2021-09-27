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"المحامي المحيميد": "المتحرِّش بالطفلة" في اليوم الوطني تنتظره 3 عقوبات مشدَّدة

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"المحامي المحيميد": "المتحرِّش بالطفلة" في اليوم الوطني تنتظره 3 عقوبات مشدَّدة "المحامي المحيميد": "المتحرِّش بالطفلة" في اليوم الوطني تنتظره 3 عقوبات مشدَّدة
قال: عقوبة التشهير أُضيفت إلى عقوبات نظام مكافحة التحرش مع السجن والغرامة المادية

أكد المحامي أحمد المحيميد أن المتحرش بالطفلة في اليوم الوطني تنتظره ثلاث عقوبات مشددة، واصفًا عبارة "#تم_القبض" بأنها جملة تجعله يشعر بالفخر.

وقال لبرنامج "الراصد" على : "العقوبات أخلاقية وشرعية وقانونية، وتُشدَّد في حال كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة".

وأضاف: "العقوبة بحسب نظام مكافحة جريمة التحرش هي السجن سنتين، وغرامة مادية تصل إلى 100 ألف ريال، وتتضاعف في حال كان هناك إضرار وتعمُّد وإيذاء للطفل، تصل إلى 3 سنوات سجنًا، وغرامة 500 ألف ريال".

وكشف أن عقوبة التشهير بالمتحرشين أُضيفت إلى عقوبات نظام مكافحة التحرش مع السجن والغرامة المادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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