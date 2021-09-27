سقط بهم المسرح أثناء الزفة.. إصابة 6 أشخاص في البحيرة

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أصيب 6 أشخاص نتيجة حادث سقوط مسرح بحفل زفاف بقرية شتت الأنعام بمركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بوصول عدد من المصابين إلى مستشفي إيتاي البارود المركزي.

انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين وجود ٦ مصابين جميعهم يقيمون في قرية ششت الأنعام في دائرة المركز.

وتبين من الانتقال والفحص انه أثناء وجود المذكورين أعلي خشبة المسرح لحفل زفاف في القرية التابعة لمركز ايتاى البارود في محافظة البحيرة سقط بهم المسرح.

أسفر الحادث عن إصابة طفلة و٥ أشخاص آخرين.

والمصابون هم: سيفين. ع ١٠ سنوات، جرح بالجبهة، ظريفة. أ ٣٥ سنة، وناهد. م ٢٧ سنة، جرح بالرأس، وهدير. أ ٢٠ سنة، سحجات متفرقة، ورحاب. ٣٤ سنة، كدمات متفرقة، وماهر. ر ٢٢ سنة، أشتباه بوجود كسر في الفقرات.

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