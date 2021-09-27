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وكيل الجزيري: قرار الفيفا يحسم وجهته المقبلة

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وكيل الجزيري: قرار الفيفا يحسم وجهته المقبلة وكيل الجزيري: قرار الفيفا يحسم وجهته المقبلة

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أكد علاء أباظة، وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن اللاعب لديه أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز.

وقال علاء أباظة، في تصريحات تلفزيونية: «سيف الجزيري، لديه عروضًا من أندية الدوري الممتاز، ولكن اللاعب سينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن إيقاف القيد لنادي الزمالك من عدمه».

وأضاف: «قرار الفيفا، سيصدر يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء، على أقصى تقدير، ونتمنى أن يتم السماح للنادي الأبيض بالقيد»، مضيفًا :«في حال منع الزمالك من القيد، سيخرج اللاعب إعارة لمدة موسم إلى أي من الأندية..كل شيء وارد بشأن مستقبل اللاعب، ومن الوارد، ان يعود لصفوف المقاولون العرب».

يُذكر أن نادي الزمالك فعل بند شراء سيف الجزيري، من نادي المقاولون العرب، في الميركاتو الصيفي الجاري، مقابل 12 مليون جنيه، بناءً على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وكان الاتحاد الدولي منع الزمالك من القيد لفترتين، بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك، وتوقيعه لنادي كاميروني، قبل أن يوقع للنادي الأبيض.

المصرى اليوم

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