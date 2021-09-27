الأهلي يدرس إعفاء موسيماني من عقوبة السوبر.. ويناقش المرشحين للمدرب المساعد

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قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، في اجتماعها مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة، أوصت بضرورة انضمام فردين للجهاز الفني لبيتسو موسيماني المدير الفني للحالي بعد الاستقرار على استمراره مع مناقشته في بعض الأمور الفنية والإدارية داخل الفريق.

وأشار حتحوت، خلال حديثه ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة في اجتماعها مع الخطيب ناقشت أمرين أولهما إعفاء موسيماني من العقوبة الموقعة عليه، وثانيهما هو قرار اللجنة بضم اثنين مساعدين جدد في الجهاز الفني تحت مبدأ «تنوع الفكر والرؤى داخل الجهاز الفني لمصلحة الفريق».

وأوضح أن اللجنة طلبت في تقريرها بعد مناقشة رئيس النادي ضم عنصرين أحدهما مصري «رضا شحاتة – أحمد كشري – حمادة صدقي» من بين المرشحين، مشيرًا إلى أن موسيماني بعد عودته من جنوب إفريقيا الأخيرة اختار اثنين لإدارة الأهلي وطالبهم بالتفاوض معهم ماليًا وهو ما رفضه الأهلي حيث أنه المنوط بدفع مستحقات العنصر الأجنبي الآخر «المدرب العام» من راتبه الخاص.

وتابع أن اللجنة تنوي أيضًا توضيح أن الغرامة غير مقصود إساءه لموسيماني من خلالها، خصوصًا أن الخطيب وعده برفع الغرامة مع تعليقها حاليًا لامتصاص غضبه، موضحًا أن لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ستجتمع ببيتسو موسيماني غدًا الإثنين حال بقائه في القاهرة أو سيتم تأجيل الاجتماع لنهاية الأسبوع.