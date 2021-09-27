جدول ترتيب الدوري الإيطالي .. لاتسيو يتصدر بالعلامة الكاملة

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نجح فريق نابولي في تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي وذلك بعد مرور 6 جولات متفوقًا على ميلان والإنتر وفيورنتينا وغيرهم من أندية الكالتشيو.

ويقدم الفريق السماوي أداء مميز خلال الجولات الماضية ونجح في تحقيق العلامة الكاملة من الفوز في الـ6 مواجهات واليت كان اخرها بالأمس عندما هزم كالياري بهدفين دون رد.

وتمكن فريق لاتسيو في حسم ديربي العاصمة لصالحه بعدما تفوق على روما بنتيجة 2-3 في قمة مباريات الجولة الثالثة التي شهدت إثارة كبيرة وكرة هجومية رائعة.

ومن المفترض أن يشهد جدول ترتيب الدوري الإيطالي في نسخته الحالية منافسه شرسة على حسم مقاعد المقدمة في ظل وجود أبرز مدربي العالم في القيادة الفنية للفريق وكذلك عدد كبير من العناصر المميزة.

وأصبح ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

نابولي 18 ميلان 16 إنتر 14 روما 12 فيورنتينا 12 لاتسيو 11 أتالانتا 11 إمبولي 9 يوفنتوس 8 بولونيا 8