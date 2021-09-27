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ليفربول ضد بورتو .. الموعد والتشكيل والمشاهدة

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ليفربول ضد بورتو .. الموعد والتشكيل والمشاهدة ليفربول ضد بورتو .. الموعد والتشكيل والمشاهدة

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة أحد المباريات الكلاسيكية الأوروبية عندما يلعب ليفربول ضد بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الريدز مع العملاق البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدارجاو (معقل الفريق الأزرق) عند الساعة التاسعة بتوقيت والعاشرة بتوقيت المملكة العربية .

وسيتم نقل مباراة ليفربول ضد بورتو عبر شاشة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق على محمد على، مع وجود فقرات تحليلية بوجود نجوم الكرة العربية.

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويعيش الريدز أوقات سعيدة وذلك برغم التعادل الأخير أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-3، حيث يحتل الفريق صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة.

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فيما فشل بورتو في اللحاق بمقدمة الدوري البرتغالي بعد مرور 7 جولات حيث يتواجد في مركز الوصافة برصيد 17 نقطة وبفارق 4 نقطة عن 4 نقاط عن بنفيكا صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة.

ومن المنتظر أن يلعب ليفربول ضد بورتو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون – جويل ماتيب – فان دايك – جو جوميز.

خط الوسط: كورتيش جونز – فابينو – هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو.

في المقابل سيدخل الفريق البرتغالي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: جيسوس – فابيو كاردوزو – إيفان ماركانو – ويندل.

خط الوسط: أوتافيو – جروييتش – ماتيوس أوربي – لويس دياز.

خط الهجوم: مهدي تارمي – توني مارتينيز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتي بالمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، ويأتي أتلتيكو مدريد في الوصافة بنقطة واحدة متساويًا في الرصيد مع بورتو صاحب المركز الثالث، ويتذيل ميلان جدول الترتيب بدون نقاط.

المصرى اليوم

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