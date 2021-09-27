السجن 7 سنوات لعاطلين حاولا ترويج 120 طربة حشيش في الإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي على عامر رئيس المحكمة، بالسجن 7 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة لمحاولتهما ترويج ١٢٠ طربة حشيش.

صدر القرار بعضوية المستشارين مصطفي عطية درويش وأحمد محمد عزت.

تعود وقائع القضية رقم 1374 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام كل من «ط.ع.ع عاطل و» ح.ف.ع«عاطل بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الاجراءات ألقى القبض عليهما حال أستقلالهما دراجة نارية قيادة المتهم الأول وخلفه المتهم الثاني وبحوزته جوال بلاستيكي ،وبمجرد أن أبصر القوة الأمنية القى الجوال بالطريق العام وحاولا الفرار إلى أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطهما، وبتفتيش الجوال البلاستيكي عثر بداخله على عدد 120 طربة حشيش، وبتفتيشمها عثر معهم على مبالغ مالية وهاتقين محمولين.

وأضافت التحقيقات انه بمواجهتهما أقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ من حصيلة البيع والدراجة البخارية لتوزيع تلك المواد وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.