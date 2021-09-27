أخبار عاجلة

آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة -
الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء -
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد -
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها) -
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد -
صحة حماس: 6 وفيات و511 إصابة بكورونا في قطاع غزة -
شوبير: «كيروش هيتحاسب على كل حاجة بعد مباراتي ليبيا» -
نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السجن 7 سنوات لعاطلين حاولا ترويج 120 طربة حشيش في الإسكندرية

Print
السجن 7 سنوات لعاطلين حاولا ترويج 120 طربة حشيش في الإسكندرية السجن 7 سنوات لعاطلين حاولا ترويج 120 طربة حشيش في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي على عامر رئيس المحكمة، بالسجن 7 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة لمحاولتهما ترويج ١٢٠ طربة حشيش.

صدر القرار بعضوية المستشارين مصطفي عطية درويش وأحمد محمد عزت.

تعود وقائع القضية رقم 1374 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام كل من «ط.ع.ع عاطل و» ح.ف.ع«عاطل بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الاجراءات ألقى القبض عليهما حال أستقلالهما دراجة نارية قيادة المتهم الأول وخلفه المتهم الثاني وبحوزته جوال بلاستيكي ،وبمجرد أن أبصر القوة الأمنية القى الجوال بالطريق العام وحاولا الفرار إلى أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطهما، وبتفتيش الجوال البلاستيكي عثر بداخله على عدد 120 طربة حشيش، وبتفتيشمها عثر معهم على مبالغ مالية وهاتقين محمولين.

وأضافت التحقيقات انه بمواجهتهما أقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ من حصيلة البيع والدراجة البخارية لتوزيع تلك المواد وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة

إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة

الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء

الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها)

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها)