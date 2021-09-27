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كريم شحاتة : الأهلي يرفض تجديد عقد موسيماني

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كريم شحاتة : الأهلي يرفض تجديد عقد موسيماني كريم شحاتة : الأهلي يرفض تجديد عقد موسيماني

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أكد الإعلامي كريم شحاتة أن عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي ينتهي يوم 10 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي يرفض رحيله.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تليفزيونية: «لجنة التخطيط ترفض التجديد لموسيماني، وترى أن رحيله هو القرار الأنسب للنادي، وهو عكس رأي الخطيب».

وكان موسيماني قد تولى تدريب الأهلي في أكتوبر من العام الماضي خلفاً للسويسري فايلر.

وتوج موسيماني مع الأهلي بـ 4 ألقاب بواقع لقبين لدوري أبطال أفريقيا ولقب بكل من كأس والسوبر الأفريقي .

المصرى اليوم

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