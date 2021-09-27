جامعة شقراء تحتفل بذكرى اليوم الوطني.. "حفل ومعرض وقصائد وعرضة"

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"السيف": نتوارث المجد جيلاً بعد جيل ونتعاهد على الولاء للوطن والإخلاص لقيادته

أكد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أن ذكرى اليوم الوطني 91 تحكي لنا تضحياتِ مؤسس وتكاتفَ شعب، وهمة رجال سطروا خلالها بطولاتٍ، وتتابع تضحيات، وحنكة قيادات، لافتاً إلى أن مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية قامت على أخوة دين ووحدة وطن ومنهج حياة، ونقشت لُحمة شعب ووحدة هوية وحكمة قيادة، واستمدت قوتها من دين إسلامي خالد، وعقيدة سمحة، وشريعة حاكمة ووسطية ومنهج راسخ واعتدال وأمن وأمان واستقرار.

وقال "السيف" خلال رعايته لحفل جامعة شقراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91، والذي أقيم أمس الأحد، في البهو الرئيس للجامعة، إن قيادة المملكة منذ تأسيسها جعلت من المواطن محور ارتكاز في التنمية والسياسية والازدهار، فهي دارنا، وعزها مجدنا، ومحبتها في قلوبنا، وفيها النماء والازدهار وفي ظلها رغد العيش ورسوخ الأمن والأمان وتماسك منقطع النظير، مضيفاً: إننا نحن أبناء الشعب السعودي نتوارث المجد جيلاً بعد جيل، ونضيف في كل عام جديداً ونصنع مجداً ونجدد عهداً، ونتعاهد على الولاء للوطن، ونتفانى في محبته ورفعته ونخلص لقيادته.

وأضاف "السيف"، أن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وضعت رؤية خلاقةٌ وطموحة، نستشرف المستقبل من خلالها وننافس بها العالم، مبتكرها ومهندسها هو صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وميادين الدولة هي ساحة لهذه الرؤية وتحقيق الأمل غايتها، وقد بدأت هذه الرؤية الطموحة تؤتي ثمارها على أرض الواقع مما سيؤدي إلى نهضة كبرى تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة قريباً بإذن الله.

وتضمن الاحتفال عدداً من الفعاليات الوطنية التي تحتفي بهذه الذكرى وتنمي روح الولاء والانتماء، بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، إضافة إلى معرض وطني يحتوي على رسومات ولوحات وطنية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وصولاً إلى عهدنا الحالي، كما يضم المعرض رسومات لطالبات الجامعة ولقيادات المملكة ومعالمها المختلفة وصور معالم المملكة ومقولات خالدة للملوك عبر العصور وصورهم، لتعريف الطلبة بأبرز اللمحات التاريخية منذ نشأة المملكة العربية السعودية.

وكانت الجامعة قد أقامت عديد الفعاليات تزامناً مع هذه الذكرى الوطنية شملت؛ تزيين أسوار المدن الجامعية في مختلف المحافظات بالأعلام الوطنية السعودية، وكذلك الممرات والطرق الداخلية ومباني الكليات ومنشآت الجامعة، كما اكتست مباني الجامعة بالإضاءة باللون الأخضر ليلاً في الكليات والمحافظات، وذلك لمشاركة مجتمع هذه المدن فرحتهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية، كما شارك طلاب وطالبات الجامعة في توزيع أكثر من 300 هدية على الزوار في مبنى البساتين مول بمحافظة شقراء، ومبنى المكان مول، احتوت على أعلام وتعليقات وكمامات وشالات وأعلام تحمل شعار اليوم الوطني.