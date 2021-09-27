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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن أنه في غضون سنتين فقط سيكون في مصر دوري منتظم على غرار الدوريات الأوروبية الكبيرة التي تنطلق سنوياً في مواعيد محددة وتختتم في مواعيد محددة أيضاً.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، في تصريحات تليفزيونية «نسعى حالياً للاستقرار على شكل بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد بما يخدم مصلحة الأندية ومصلحة المنتخب المصري وارتباطاته الكثيرة في الفترة المقبلة».

وأضاف أحمد دياب: «لدينا هدف واضح وهو أن يبدأ الدوري المصري وينتهي مع باقي دوريات العالم الكبيرة، ولكننا لن ننجح في ذلك قبل موسمين».

وتم انتخاب رابطة الأندية المصرية المحترفة مؤخراً وفاز أحمد دياب مندوب نادي فيوتشر إف سي برئاسة الرابطة، بينما تولى عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق منصب نائب رئيس الرابطة.