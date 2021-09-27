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تغريم صاحب عقار ضرب ساكنا بسبب خلافهما على «ركن سيارة»

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تغريم صاحب عقار ضرب ساكنا بسبب خلافهما على «ركن سيارة» تغريم صاحب عقار ضرب ساكنا بسبب خلافهما على «ركن سيارة»

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غرّمت محكمة جنح إمبابة صاحب عقار مبلغ ٥ آلاف جنيه لاتهامه بضرب ساكن ونجله والتعدي على زوجته بالسب بألفاظ نابية بسبب الخلاف على ركن سيارة.

كان المجني عليه حرر بلاغًا ضد صاحب العقار الذي يسكن فيه اتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب بمساعدة نجليه هو وابنه "15 سنة"، بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب طلب الأخير ركن سيارته أمام العقار.

وقال المجني عليه في البلاغ ان المتهم يستغل ملكيتة للعقار ويقوم بركن 3 سيارات خاصة به ونجليه أمام العقار، ورغم تكرار طلبه بالسماح له بركن سيارته مكان واحدة من السيارات الثلاث، لم يهتم المتهم بل وضع حواجز حديدية تحيط بالسيارات لمنع أي سيارة أخرى من الركن مكانه.

وأضاف المجني عليه انه توجه لمعاتبة صاحب العقار على تصرفه فانهال عليه الاخير بالسب والشتم ليتطور الامر إلى تعدي بالضرب عليه ونجله، وعندما حاولت الزوجة التدخل لتهدئة الأمر تعدي عليها بألفاظ خادشة للحياء.

المصرى اليوم

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