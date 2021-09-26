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منتخب جنوب أفريقيا يعلن عدم استدعاء بيرسي تاو جناح الأهلي

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منتخب جنوب أفريقيا يعلن عدم استدعاء بيرسي تاو جناح الأهلي منتخب جنوب أفريقيا يعلن عدم استدعاء بيرسي تاو جناح الأهلي

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كشف ثولاني نجوينيا، طبيب منتخب جنوب أفريقيا، عن موقف بيرسي تاو لاعب الأهلي من الانضمام لصفوف في المعسكر المقبل.

وقال نجوينيا في تصريحات تليفزيونية: «بيرسي تاو أمامه 10 أمام ليكمل شفائه بشكل كامل، وهو لن يكون مع المنتخب في معسكر شهر أكتوبر».

وأضاف:«كل ما قيل في الفترة الأخيرة عن إصابة بيرسي المزمنة غير صحيح، وهو لاعب مميز ويملك إمكانيات جيدة، وما فعله الجهاز الطبي للنادي الأهلي هو الأصح لعودة اللاعب متعافي بشكل كامل في الفترة القادمة».

وتعرض تاو للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة الجولة الثانية لتصفيات 2022.

وانضم تاو لصفوف الأهلي في الصيف الجاري قادمًا من الدوري الانجليزي.

المصرى اليوم

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