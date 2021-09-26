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أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن المدير الفني للفراعنة، كارلوس كيروش، اقترح دمج وربط بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية: «كيروش اقترح الربط بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، بحيث يتم استدعاء بعض لاعبي المنتخب الأولمبي خلال معسكرات المنتخب الأول، ليقوموا بالتدرب مع لاعبي المنتخب الأول، من أجل اكتساب الخبرات، وزيادة المنافسة على المراكز الأساسية بالمنتخب».

يذكر أن اتحاد الكرة قد تعاقد مع البرتغالي كارلوس لتولي المسئولية الفنية لمنتخب مصر خلفًا لحسام البدري وذلك بعد التعادل امام الجابون بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.