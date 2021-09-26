بحضور وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر.. الغردقة تختتم احتفالاتها بيوم السياحة العالمي غدا

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تختتم محافظة البحر الأحمر، مساء الإثنين، فعاليات كرنفال الداو الدولى للسياحة والفنون ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمى والذي يوافق الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام، بمشاركة 120 فنانا وفنانة من 12 دولة، بحفل ضخم بالممشي السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، بمدينة الغردقة، بحضور وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر.

ويضم حفل الختام غدًا افتتاح معرض لعرض أعمال الفنانون المشاركون، بالإضافة إلى مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يتم إهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم، بجانب مشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز.

كان الفنانون المشاركون قد واصلوا أعمالهم بالممشى السياحى بالتشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد، بالإضافة إلي فرق موسيقية واستعراضية خلال عمل الفنانون، حيث قدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحى.

وتضمنت فاعلية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، بالإضافة الى تنظيم كرنفال موسيقي، وعرض للأفلام الترويجية التي تنشرها وزارة السياحة عن المحافظات المصرية المختلفة علي صفحاتها علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذة المواقع للترويج السياحي لهذه المحافظات وتستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

وشارك جميع الفنانين والفنانات فى تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يتم إهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم، كما يضم الكرنفال أسماء كبيرة فى الحركة التشكيلية من مصر وخارج مصر، بالإضافة إلي افتتاح معرض السمو للفنان جورج فاضل، وسط لفيف من الفنانين ونزلاء الفنادق بالغردقه، كما من المقرر أن يتم تكريم بعضهم فى حفل الختام والمقرر حضور بعض الشخصيات العامة فيه.