سيوة تشارك فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى

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نطلقت اليوم الأحد احتفالات واحة سيوة بيوم السياحة العالمى الذي يوافق يوم السابع والعشرين من كل عام، حيث صرح العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة أن الواحة تحتفى بيوم السياحة العالمى من خلال إلقاء الضوء على المعالم الأثرية والسياحية بالواحة، وتراثها وعادات وتقاليد أهلها.



من جانبه قال محمود الدميرى مدير مكتب التنشيط السياحى بسيوة، إننا نحرص على إبراز مقومات السياحة، وموروثات الواحة، حيث تم تنظيم رحلة لـ٤٠ من أطفال سيوة لزيارة معبدوحى أمون والتعرف على تاريخ هذا المعلم المهم حيث قصة جيش قمبيز الفارسى وهلاكه في رمال الصحراء عام ٥٢٥ ق.م، وزيارة الإسكندر المقدونى لسيوة عام ٣٣١ ق.م .