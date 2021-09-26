عامر حسين يكشف عن 3 تصورات مطروحة بشأن الدوري

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كشف كابتن عامر حسين، مسؤول لجنة المسابقات برابطة الأندية، عن التصورات الخاصة بمسابقة الدوري خلال النسخة المقبلة.

قال «حسين» في مداخلة تلفزيونية: «قدمت اليوم للرابطة ثلاثة مشاريع بتصورات حول الدوري العادي بإجمالي 18 ناديًا بنحو 34 مباراة وهو ماجرت العادة عليه ودوري المجموعتين الذي استحدث في ظروف استثنائية بسبب عنصر الوقت بعدد 26 مباراة والشكل الثالث هو أن يلعب 18 ناديًا مع بعضهم البعض عبر دوري من دور واحد وبعد الدور الأول يتم تصفية ثمانية أندية منهم للعب على ترتيب من 1-8 بواقع 24 مباراة بدلً من 34 ثم العشرة الآخرين للقسم الثاني بواقع 26 مباراة».

وتابع أن ذلك سيساهم في توفير عدد كبير من المباريات حتى يكون بوسعنا الانتهاء في شهر يوليو لأنه لو تم السير بالنمط المعتاد سيكون الانتهاء في مطلع سبتمبر خاصة أن الموسم الجديد يبدأ في نوفمبر، موضحًا أن الهدف من اختصار المباريات هو إعطاء الأندية فرصة للراحة لأن كاس العالم في قطر سيكون في نوفمبر، وحتى يكون هناك فرصة للمنتخب في الدوري الممتاز لمدة شهرين لفترة كافية لتضمن الجاهزية.

أكد مسؤول لجنة المسابقات برابطة الأندية أن أن التصور الثالث ليس النهائي وأن الرابطة طرحت الثلاث تصورات بإعتبارها مفوضة عن الأندية وسيجري عرضها على 18 ناديًا وبعد مناقشتهم في إيجابيات وسلبيات كل نظام سيتخذ القرار النهائي السبت القادم بعد الاستقرار على أحد التصورات.

«كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.