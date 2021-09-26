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مواعيد قطارات طنطا المتجهة إلى القاهرة والمحلة الكبرى والعكس (المكيفة والعادية)

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مواعيد قطارات طنطا المتجهة إلى القاهرة والمحلة الكبرى والعكس (المكيفة والعادية) مواعيد قطارات طنطا المتجهة إلى القاهرة والمحلة الكبرى والعكس (المكيفة والعادية)

رقم القطار

نوع القطار

محطة القيام

محطة الوصول

وقت القيام

وقت الوصول

965

سرعة مكيف درجة ثانية + مميز

طنطا

المحلة الكبري

08:50 صباحاً

09:15 صباحاً

518

تانيه اسباني+ثالثه عادية محسنة

طنطا

المحلة الكبري

11:10 مساءاً

11:40 مساءاً

59

اكسبريس مميزة

طنطا

المحلة الكبري

01:20 مساءاً

02:04 مساءاً

807

تالته عادية محسنة

طنطا

المحلة الكبري

01:35 مساءاً

02:00 مساءاً

61

اكسبريس ركاب مطور

طنطا

المحلة الكبري

02:25 مساءاً

03:09 مساءاً

949

تانيه اسباني+ثالثه عادية محسنة

طنطا

المحلة الكبري

03:00 مساءاً

03:32 مساءاً

63

اكسبريس ركاب مطور

طنطا

المحلة الكبري

03:20 مساءاً

04:08 مساءاً

65

اكسبريس مميزة

طنطا

المحلة الكبري

04:35 مساءاً

05:16 مساءاً

47

اكسبريس مميزة

طنطا

المحلة الكبري

05:00 صباحاً

05:41 صباحاً

49

محسن

طنطا

المحلة الكبري

06:00 صباحاً

06:41 صباحاً

69

اكسبريس ركاب مطور

طنطا

المحلة الكبري

06:15 مساءاً

06:53 مساءاً

67

اكسبريس مميزة

طنطا

المحلة الكبري

06:30 مساءاً

07:11 مساءاً

51

اكسبريس مميزة

طنطا

المحلة الكبري

07:15 صباحاً

07:56 صباحاً

568

سرعة مكيف درجة ثانية + مميز

طنطا

المحلة الكبري

08:10 مساءاً

08:40 مساءاً

71

اكسبريس ركاب مطور

طنطا

المحلة الكبري

08:30 مساءاً

09:11 مساءاً

969

سرعة مكيف درجة ثانية + مميز

طنطا

المحلة الكبري

09:15 مساءاً

09:46 مساءاً

53

اكسبريس ركاب مطور

طنطا

المحلة الكبري

09:30 صباحاً

10:14 صباحاً

39

اكسبريس مميزة

طنطا

المحلة الكبري

10:10 مساءاً

10:51 مساءاً

967

تالته عادية محسنة

طنطا

المحلة الكبري

11:10 صباحاً

11:41 صباحاً

41

اكسبريس ركاب مطور

طنطا

المحلة الكبري

11:20 مساءاً

12:04 صباحاً

55

اكسبريس مميزة

طنطا

المحلة الكبري

12:00 مساءاً

12:44 مساءاً

586

تانيه اسباني+ثالثه عادية محسنة

طنطا

المحلة الكبري

05:10 مساءاً

05:42 مساءاً

المصرى اليوم

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