مواعيد قطارات طنطا المتجهة إلى القاهرة والمحلة الكبرى والعكس (المكيفة والعادية)

رقم القطار
نوع القطار
محطة القيام
محطة الوصول
وقت القيام
وقت الوصول
965
سرعة مكيف درجة ثانية + مميز
طنطا
المحلة الكبري
08:50 صباحاً
09:15 صباحاً
518
تانيه اسباني+ثالثه عادية محسنة
طنطا
المحلة الكبري
11:10 مساءاً
11:40 مساءاً
59
اكسبريس مميزة
طنطا
المحلة الكبري
01:20 مساءاً
02:04 مساءاً
807
تالته عادية محسنة
طنطا
المحلة الكبري
01:35 مساءاً
02:00 مساءاً
61
اكسبريس ركاب مطور
طنطا
المحلة الكبري
02:25 مساءاً
03:09 مساءاً
949
تانيه اسباني+ثالثه عادية محسنة
طنطا
المحلة الكبري
03:00 مساءاً
03:32 مساءاً
63
اكسبريس ركاب مطور
طنطا
المحلة الكبري
03:20 مساءاً
04:08 مساءاً
65
اكسبريس مميزة
طنطا
المحلة الكبري
04:35 مساءاً
05:16 مساءاً
47
اكسبريس مميزة
طنطا
المحلة الكبري
05:00 صباحاً
05:41 صباحاً
49
محسن
طنطا
المحلة الكبري
06:00 صباحاً
06:41 صباحاً
69
اكسبريس ركاب مطور
طنطا
المحلة الكبري
06:15 مساءاً
06:53 مساءاً
67
اكسبريس مميزة
طنطا
المحلة الكبري
06:30 مساءاً
07:11 مساءاً
51
اكسبريس مميزة
طنطا
المحلة الكبري
07:15 صباحاً
07:56 صباحاً
568
سرعة مكيف درجة ثانية + مميز
طنطا
المحلة الكبري
08:10 مساءاً
08:40 مساءاً
71
اكسبريس ركاب مطور
طنطا
المحلة الكبري
08:30 مساءاً
09:11 مساءاً
969
سرعة مكيف درجة ثانية + مميز
طنطا
المحلة الكبري
09:15 مساءاً
09:46 مساءاً
53
اكسبريس ركاب مطور
طنطا
المحلة الكبري
09:30 صباحاً
10:14 صباحاً
39
اكسبريس مميزة
طنطا
المحلة الكبري
10:10 مساءاً
10:51 مساءاً
967
تالته عادية محسنة
طنطا
المحلة الكبري
11:10 صباحاً
11:41 صباحاً
41
اكسبريس ركاب مطور
طنطا
المحلة الكبري
11:20 مساءاً
12:04 صباحاً
55
اكسبريس مميزة
طنطا
المحلة الكبري
12:00 مساءاً
12:44 مساءاً
586
تانيه اسباني+ثالثه عادية محسنة
طنطا
المحلة الكبري
05:10 مساءاً
05:42 مساءاً