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أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أن السكة الحديد ما زالت تتكبد خسائر رغم زيادة أسعار التذاكر وعمليات التطوير التي تتم في الهيئة، قائلًا: «في خسائر طبعًا لأن تعريفة السفر لا تتناسب مع التكلفة.. ومراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين».

وأضاف الدكتور محمد حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأحد، أن الخسائر ليست قصورًا في خدمات السكك الحديدية ولكنها مراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين، متابعًا أن الخسائر سوف تقل تدريجيًا مع تطوير القطارات والسكك والإشارات.

واشار إلى أن عمليات التطوير سوف تساعد على رفع التذاكر، لكن دون المساس بتذاكر الركاب العاديين، مؤكدًا أن هناك دعمًا من هيئة السكك الحديدة بالتزامن مع عمليات التطوير ورفع التذاكر تدريجيًا، قائلًا إن هناك خطة زمنية لرفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، مؤكدًا أنها توجه سياسي يراعي البُعد الاجتماعي.