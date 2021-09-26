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بعد صور احتفالها بعيد ميلادها.. حقيقة تعرض ريهام حجاج للإجهاض وفقدان جنينها

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بعد صور احتفالها بعيد ميلادها.. حقيقة تعرض ريهام حجاج للإجهاض وفقدان جنينها بعد صور احتفالها بعيد ميلادها.. حقيقة تعرض ريهام حجاج للإجهاض وفقدان جنينها

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احتفلت الفنانة ريهام حجاج مؤخراً بعيد ميلادها، وسط عدد كبير من نجوم الفن، وشاركت جمورها مجموعة صور من عيد ميلادها، وفور نشر الصور تساءل محبي الفنانة عن حقيقة حملها، إذ لم تظهر الصور أي علامات حمل واضحة، رغم أنها أعلنت عن حملها خلال حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي منذ بضعة أشهر.

كشف مصدر مقرب من ريهام حجاج لبرنامج «et بالعربي» أنها فقدت جنينها، حيث قال «البيبي نزل ربنا مكتبلهوش يكمل».

ايذكر أن ريهام حجاج شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «وكل ما نفترق»، وضم العديد من الفنانين مع ريهام حجاج منهم عمرو عبدالجليل وأحمد فهمي وآيتن عامر ورحاب الجمل وسلوى خطاب وأحمد صيام وهند عبدالحليم وطارق عبدالعزيز والمسلسل تأليف ياسر عبدالمجيد وأحمد وائل وقصة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وإنتاج طارق الجنايني.

المصرى اليوم

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