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وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري أصبح أقوى وصار قادرا على مواجهة الصدمات

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وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري أصبح أقوى وصار قادرا على مواجهة الصدمات وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري أصبح أقوى وصار قادرا على مواجهة الصدمات

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حققت معدل نمو 5.6% قبل جائحة كورونا، وعندما حدثت الجائحة كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على معدل موجب للنمو، موضحةً: «لو حدثت هذه الأزمة في عام 2016 لكان الوضع مختلفًا عما أصبح عليه الآن، فالاقتصاد المصري أصبح أقوى من ذي قبل وصار قادرا على مواجهة الصدمات».

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: «النمو وحده لا يكفي، لكن يجب أن ينعكس على توفير فرص تشغيل، وما حدث في مصر أن كل قطاعاتها حققت نموا كبيرا مثل الزراعة والتشيدد والبناء والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وتابعت: «هذا الأمر يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما وفّر لمصر مساحة مالية لدعم الاقتصاد، فبينما قللت بعض الدول الإنفاق، كان لدى مصر فائض مكنها من ضخ المزيد من الاستثمارات التي قُدرت بنحو 200% في بعض القطاعات، كما جرى زيادة المرتبات والمعاشات، وتأجيل المدفوعات للقطاعات المأزومة»، مؤكدة أن أثر الأزمة على الاقتصاد المصري كان أقل بكثير من عدد كبير من الدول، إذ أن الدولة المصرية تعمل على تطوير كل القطاعات وتساندها: «النشاط الاقتصادي استمرّ في العمل ولم تتوقف عجلة الإنتاج«.

المصرى اليوم

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