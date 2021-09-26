«المالية»: سلمنا 6 آلاف سيارة جديدة للمواطنين

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قال طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن الهدف الأساسي للمبادرة تمتع المواطن المصري بسيارة حديثة بدلا من سيارته القديمة، فضلا على أنها ستساهم في تحسين الوضع البيئي من خلال استخدام سيارات تستخدم الغاز الطبيعي.

وأشار «عوض»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إلى أن مصر تنتهج تطبيق الاقتصاد الأخضر شأنها شان الدول الأخرى، حيث تتوجه لاستخدام الطاقة النظيفة في مختلف المجالات.



وأوضح أن عدد الطلبات المسجلة على الموقع الإلكتروني للمبادرة وصل إلى 42 ألف طلب، منهم 32 ألف طلب بالفعل إنهاء الإجراءات للحصول على سيارة، لافتا إلى أنهم يوميا يقومون بتسليم سيارات جديدة ضمن المبادرة للمواطنين، حيث تم تسليم 6 آلاف سيارة جديدة ما بين تاكسي وملاكي وميكروباص.