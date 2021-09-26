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تفاصيل توجيه بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

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تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية» تفاصيل توجيه بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة في غلق «سناتر الدروس الخصوصية» أو أي مراكز خارج المنظومة التعليمية الرسمية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مبادرة «صوتك مسموع» تتلقى أي شكاوى من المواطنين حول هذا الملف أو أي ملف آخر.

وتابع: «الوزارة نجحت في غلق 85 ألف سنتر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري.. التعقب يتم لكل محاولات الالتفاف على القانون بعد تشميع المراكز».

وأوضح أن المراكز التكنولوجية التي يتم افتتاحها في المحافظات أو المراكز المتنقلة تسهل حياة المواطن، حيث يتم استخراج كل الخدمات الخاصة بتراخيص البناء أو تراخيص المحلات، مشيرا إلى أنه تم تسليم 18 سيارة للمحافظات للعمل مراكز تكنولوجية متنقلة.

المصرى اليوم

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